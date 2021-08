Saúde mantém faixa etária e continua vacinando público a partir dos 15 anos em Rio Branco nesta segunda (9)

Para se vacinar, o adolescente precisa ir acompanhado dos pais ou responsável com documento de identidade ou o cartão do SUS em mãos.

Neste domingo, ocorre vacinação no Via Verde Shopping, uma parceria da prefeitura com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) com aplicação da primeira dose para os adolescentes e da segunda dose para quem vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz há 45 dias.