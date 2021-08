Saúde do Acre recebe lote com mais de 27,4 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) informou que cada lote será usado para primeira e segunda dose. Essa é a 41ª remessa de vacinas recebidas do governo federal, segundo a Sesacre.

A capital acreana, Rio Branco, segue com uma repescagem atendendo adolescentes acima dos 12 anos e outros públicos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante. O atendimento é feito diariamente nas Uraps e outros pontos de vacinação.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 611.727 doses na população até esta quinta (19), data da última atualização. Das doses, 433.937 pessoas tomaram a primeira dose, 166.690 a segunda e 11.100 a dose única. Rio Branco aplicou 294,8 mil doses e Cruzeiro do Sul 75,9 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.