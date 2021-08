Saúde de Cruzeiro do Sul confirma surto de virose em crianças e idosos

- Publicidade-

O município de Cruzeiro do Sul, situado no Vale do Juruá, se encontra em estado de alerta máxima devido a um surto de virose com incidência de diarreia. A informação foi confirmada aoac24horas pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Rafaela Oliveira.

Segundo a servidora da saúde, os casos começaram a aparecer com maior frequência há 6 semanas e se intensificaram nos últimos 15 dias. O sintoma mais reclamado pelos pacientes é a diarreia. “Não é um agravo simples e pode gerar complicações principalmente para os idosos e crianças”, destaca a coordenadora.

Segundo ela, trata se de uma virose e o aumento no número de casos, que sempre ocorre na Semana Epidemiológica 37, foi antecipada para a 29. “Estamos na Semana Epidemiológica 35 e não sabemos porque houve essa antecipação, mas as nossas unidades estão em alerta”, declarou.

Ela afirma que o município está trabalhando com soro de hidratação oral e ações de educação. “Pedimos que a população se hidrate, use cloro, higienize as mãos e objetos de uso pessoal. Se houver gravidade, as pessoas devem procurar as unidades de saúde”, orienta.