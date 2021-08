Salário mínimo 2022: veja o novo valor com o reajuste

Mas apesar disso, não haverá um ganho real e o poder de compra dos assalariados continuará igual. Para formalizar essa previsão, é necessário que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) informando o reajuste do salário mínimo seja enviado ao Congresso até o dia 31 de agosto.

Vale ressaltar que esta é a segunda previsão de reajuste do salário mínimo para 2022. Continue conosco para saber como fica o valor pago aos trabalhadores em 2022.

Reajuste do salário mínimo 2022

O reajuste no salário mínimo anual é obrigatório. Devido à inflação e à outros motivos econômicos, o trabalhador pode perder poder aquisitivo, sendo assim, a alteração no valor do salário mínimo é realizada para cobrir a inflação que foi registrada no ano anterior.

Vale ressaltar que nenhum salário pago aos trabalhadores pode ser inferior ao valor estabelecido pelo governo federal, além disso, também serve de base para benefícios que são pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além do abono anual (PIS/Pasep), seguro-desemprego, dentre outros.

Para este ano, o governo reajustou o valor abaixo da inflação chegando ao valor de R$1.100,00. A expectativa era de que subisse pelo menos, R$ 67 no entanto, esse aumento foi de R$65.

Valor do salário mínimo 2022

Se a previsão atual de 7% se confirmar, o salário mínimo em 2022 será de R$ 1.177. Como ressaltamos acima, esta é a segunda estimativa de alteração no valor do salário mínimo.

A primeira previsão foi enviada ao Legislativo através do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) no mês de abril.

No documento consta que o salário mínimo deveria passar de R$1.100 para R$ 1.147, devido a alta de 4,3%. Apesar disso, em julho, uma nova projeção foi divulgada demonstrando um reajuste do salário mínimo de 6,2%. Com isso, o valor chegaria à R$ 1.168,20.

Vale ressaltar que esse números representam apenas uma expectativa, desta forma, ainda podem sofrer alterações.

Salário ideal

Muito se fala sobre o salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros, então, para saber o valor ideal para os arcar com gastos básicos, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), realiza mensalmente um levantamento sobre o tema.

Os dados referentes ao mês de junho, por exemplo, mostram que para garantir o sustento de uma família de quatro membros o valor mínimo a ser recebido deveria ter sido de R$5.421,84.

Este levantamento utiliza como base a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos que, no mês de junho também demonstrou um aumento no preço da cesta básica em 10 das 17 capitais que foram pesquisadas.

Para fazermos uma comparação, em maio, o salário mínimo ideal deveria ter sido de R$5.351,11.