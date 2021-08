Saiu! Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial é anunciado

- Publicidade-

Sendo encerrada mais uma rodada do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania vem se organizando para otimizar os pagamentos da quinta parcela.

Duas grandes informações já foram liberadas: a primeira é a publicação do calendário para os segurados do Bolsa Família e a segunda é a criação de um novo canal de comunicação via WhatsApp.

Calendário do auxílio emergencial para público do Bolsa Família

Até o momento os únicos cronogramas disponíveis são aqueles destinados para os segurados do Bolsa Família. Isso porque, esse grupo vem recebendo de acordo com o cronograma oficial do BF.

Desse modo, assim que a parcela é depositada no Caixa Tem, o cidadão tem acesso imediato ao saque e também pode fazer transferências. Para isso, basta ter o cartão do projeto em mãos ou então utilizar o código de retirada disponível no app.

Datas dos depósitos do Bolsa Família pelo Caixa Tem

NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

É válido ressaltar que, apesar no cronograma ser único, os valores e inclusões dos segurados do BF pelo auxílio emergencial varia de acordo com a fonte de renda de cada cidadão. Para as famílias que já recebem o teto de R$ 375, não há acréscimos financeiros.

Atualmente os valores concedidos pelo auxílio emergencial são diferenciados em três categorias:

R$ 150 para famílias com apenas uma pessoa

R$ 250 para famílias de baixa renda de modo geral

R$ 375 para mães solteiras sem ajuda financeira

Para o segurado do BF saber quanto irá receber, basta analisar o valor de seu salário pelo programa e acrescentar o restante até o limite determinado nas categorias acima.

Calendário de pagamento dos autônomos e demais segurados

Para quem não é do Bolsa Família e também recebe o auxílio, as datas de pagamento não foram anunciadas. No entanto, o governo federal informou que passará os dias dos depósitos através de uma conta de WhasApp administrada pela Caixa Econômica.

A previsão é de que os informes sejam enviados para os números de celulares registrados no Caixa Tem ao longo das próximas semanas. Além do calendário, o serviço atualizará os sujeitos também sobre os períodos de contestação, liberação de contemplados e mais.

Rodadas do auxílio emergencial

Com a extensão do projeto, o governo ofertará ao todo 7 parcelas, concedidas nos seguintes meses:

1ª parcela do Auxílio Emergencial em abril (paga);

2ª parcela do Auxílio Emergencial em maio (paga);

3ª parcela do Auxílio Emergencial em junho (paga);

4ª parcela do Auxílio Emergencial em julho (em andamento);

5ª parcela do Auxílio Emergencial em agosto ;

; 6ª parcela do Auxílio Emergencial em setembro ;

; 7ª parcela do Auxílio Emergencial em outubro.

Lista dos contemplados de agosto

Por fim, o Ministério da Cidadania informou ainda que a partir da próxima semana estará liberando as consultas dos contemplados de agosto. Para ter acesso o cidadão precisará acessar o consultaauxilio.dataprev.gov.br.

Na plataforma, basta informar o nome completo, data de nascimento e número do CPF. Ao confirmar os dados o site dará início a análise. Quem receber a recusa terá até 10 dias para dar entrada no pedido de contestação solicitando uma revisão em seus dados.