Saiba quanto Marcos Mion vai ganhar na Globo

O novo contratado da Globo, Marcos Mion vai assinar um vínculo de dois anos com a emissora. No primeiro momento, ele será o nome à frente do novo Caldeirão, substituindo Luciano Huck, que agora comandará o Domingão.

A ida de Marcos Mion para a Globo era desejo antigo do apresentador e da emissora. Segundo a coluna apurou, o ex-Record receberá R$ 400 mil por mês, isso somente de salário, pois o valor pode subir bastante a depender da quantidade de patrocínios e merchandising que o novo programa conseguir captar no mercado publicitários. A expectativa é que, com essas mudanças, o “ordenado” de Mion chega a R$ 1,2 milhão.