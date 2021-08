Saiba qual famoso é o grande vencedor do “The Masked Singer Brasil”

- Publicidade-

O “The Masked Singer Brasil” já teve três episódios levados desde a sua estreia no último dia (10) na Globo. Apresentado por Ivete Sangalo, o reality show musical de famosos mascarados contará com quatro personagens em sua grande final. O prêmio para o vencedor da primeira temporada é de R$ 150 mil.

A Globo reuniu todo o elenco da atração nos estúdios localizado em São Paulo, e gravou a grande final no dia (19). De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a Gata Prateada, o Jacaré, a Arara e o Unicórnio foram os finalistas do programa que conta com Camilla de Lucas como co-apresentadora.

O episódio final contou com diversas performances musicais dos finalistas, mas segundo a publicação quem levou a melhor foi a cantora Priscilla Alcantara, que usava a fantasia de Unicórnio. Aliás, no programa mais recente a artista abriu a noite de apresentações após ter conquistado imunidade na estreia.

Para a surpresa de todos, por trás da fantasia da Gata Prateada estava a atriz Jéssica Ellen. A famosa esteve no ar recentemente na novela “Amor de Mãe” como a professora de escola pública Camila, filha adotiva de Dona Lurdes, personagem da protagonista interpretada pela veterana Regina Casé.

Comentada por sua desenvoltura no palco, a atriz Cris Vianna surpreendeu a famosa bancada de jurados formada por Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone Mendes e Eduardo Sterblitch ao se revelar como a personagem Arara, segundo a publicação. Já por trás da fantasia de Jacaré estava a cantora Mart’nália.

Prestes a exibir o seu quarto episódio, o “The Masked Singer Brasil” vai chegar ao fim no dia 5 de outubro, uma terça-feira. Na Globo, comenta-se que o reality show musical deve ganhar uma segunda temporada na grade da emissora em 2022, tendo sua exibição após a novela das nove, principal produto da emissora.

O “The Masked Singer Brasil” conta com 12 famosos mascarados em seu elenco. No primeiro programa, o hot dog (Sidney Magal) foi eliminado. Já no segundo, o brigadeiro (Renata Ceribelli) deixou o jogo. O último eliminado foi o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, que usava a fantasia de coqueiro.

A competição musical liderada pela cantora Ivete Sangalo ainda conta com os personagens Boi-Bumbá, Girassol, Astronauta, Monstro e Onça Pintada. Ao longo do reality show, eles vão passar por duelos e serão votados pela plateia. Além disso, os jurados e convidados irão arriscar palpites sobre suas identidades.