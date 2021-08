Rússia diz que presidente afegão fugiu em helicóptero cheio de dinheiro

A embaixada da Rússia em Cabul, capital do Afeganistão, disse hoje que o presidente do país, Ashraf Ghani, fugiu do território com quatro carros e um helicóptero cheio de dinheiro, mas uma parte do valor ficou no asfalto, pois não caberia tudo na aeronave, segundo a agência estatal russa RIA. Ainda não foi confirmada a veracidade da acusação.