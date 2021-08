Roxinho deve assumir direção financeira da COAHB no governo Cameli

- Publicidade-

Júlio Cezar Moura de Farias, mais conhecido como Roxinho, vai assumir a direção financeira da Companhia de Habitação do Acre (COHAB), substituindo o Pastor Bezerra que estava à frente do cargo desde 2018.

No governo Gladson, ele já passou pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e pela Secretaria de Estado de Relações Políticas e Institucionais (SRPI).

O assunto gerou discórdia no governo, o político Moisés Diniz defendeu o remanejamento de Roxinho. Já o vice-governador Major Rocha fez críticas, segundo ele, falta qualificação técnica e nível superior.