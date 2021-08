Roubo de moto: Motoqueiro é abordado no meio da rua por assaltantes

- Publicidade-

Um assalto foi registrado por câmeras de residências no bairro do Aeroporto Velho na manhã desta sexta-feira, 20, em Cruzeiro do Sul.

Dois assaltantes armados abordaram um motoqueiro no meio da rua e tomaram a sua motocicleta. Os criminosos fugiram para rumo ignorado.

Nas últimas semanas diversos assaltos e tentativas dessa natureza tem sido registradas em Cruzeiro do Sul. Um local onde os assaltantes tem feito ponto é na estrada do Guajará, na conhecida Ponte do Batista.

Essa semana, um caminhoneiro não obedeceu a ordem de parada de 2 criminosos e acelerou o veículo. Os bandidos ainda atiraram várias vezes no automóvel. Ninguém se feriu e os criminosos fugiram.