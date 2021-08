Rinite, gripe ou variante delta da Covid-19? Saiba diferenciar os sintomas

- Publicidade-

O Brasil chega a mais um inverno em meio à pandemia do novo coronavírus. Nessa época do ano, com as temperaturas baixas e o tempo seco, a fatídica pergunta: “é rinite ou Covid-19?” volta à cena com mais frequência.

Com a imunização em curso, os sintomas da infecção podem ser mais brandos em pessoas que completaram seus esquemas vacinais, tornando a infecção ainda mais parecida com uma doença respiratória aguda. Junto a isso, a variante Delta vem chamando a atenção dos epidemiologistas por apresentar sintomas que podem ser confundidos com outras infecções respiratórias. Por isso, o exame PCR continua sendo indispensável.

Mas o iG Saúde buscou profissionais para listar algumas diferenças entre os sintomas da Covid-19, da sinusite, da rinite e da gripe. Um spoiller: congestão nasal, coriza, dor de cabeça e incômodo garganta podem estar presentes em todos os casos.

“A rinite alérgica e sinusite aguda são doenças do trato respiratório superior. Quando nos deparamos com a Covid-19, nós temos sintomas generalizados, como neuralgia [fortes dores] no corpo todo, podendo, inclusive, apresentar sintomas gastrointestinais. Isso não vamos ver na rinite ou sinusite, mas sim na gripe”, explica a otorrinolaringologista Luciane M

“Tem a gripe, a influenza, resfriados por outros vírus respiratórios. Essas são as doenças mais comuns que se iniciam dessa forma. Mas outras doenças menos comuns neste momento, como o sarampo, por exemplo, podem se iniciar com esse quadro de infecção de vias aéreas superiores também.”

Leite lembra que é bastante difícil, do ponto de vista clínico, afastar uma infecção pelo Sars-CoV-2, pelo menos neste momento. “Por isso, o mais indicado é, no 3º dia de sintomas, proceder-se a coleta do PCR-RT para tentar confirmar ou não a presença de Covid.”

Como diferenciar os sintomas da Covid-19 aos de uma síndrome respiratória?

Os sintomas de sinusite geralmente são um pouco diferentes porque eles apresentam mais dor facial, inclusive com cefaléia [dor de cabeça], explica Leite. O infectologista e diretor do Hospital Santa Ana, Paulo Rezende, completa dizendo que a infecção de vias aéreas superiores é causada por bactéria, provocando coriza em seu estado inicial. Mas, com o passar do tempo, a secreção se torna mais espessa, amarelada ou esbranquiçada.

“O início dela, se houver outros sintomas associados, pode entrar pro mesmo diagnóstico que temos para a Covid-19”, explica o diretor do Hospital Santa Ana.

A variante Delta, no entanto, pode desencadear um quadro muito semelhante ao que se apresenta na rinite . “Ela apresenta mais espirros, mais em sequência, um quadro mais alérgico, sem tanta relação com quadro infeccioso, como febre, mal estar e dor no corpo”, explica o cardiologista e clínico geral Diogo Umann.

Já a gripe , assim como a Covid-19, também tem sintomas sistêmicos, ou seja, generalizados. Mesmo assim, o cardiologista e clínico geral Diogo Umann explica que a doença está mais concentrada nas vias aéreas superiores, causando congestão nasal e desconforto na garganta. Mas para estas duas condições há vacina.

“Temos a vacinação para as duas. Vamos lembrar do intervalo de 15 dias entre as duas vacinações”, ressalta Michel. A campanha de vacinação contra a influenza começou em abril na rede pública de saúde, mas os imunizantes, que têm uma tecnologia bastante semelhante à da CoronaVac, utilizando o vírus vivo atenuado, também estão disponíveis também nas redes particulares.

O epidemiologista José Geraldo Leite chama a atenção para a variante Delta, que pode causar sintomas muito semelhantes aos de doenças respiratórias. O médico também cita doenças que começam, assim como a Covid-19, com um quadro inespecífico de espirros, dor facial e coriza.