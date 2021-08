Reunião entre prefeitura e comitê anti-Covid define volta das aulas presenciais no mês de setembro em Sena Madureira

- Publicidade-

Uma reunião entre a Prefeitura de Sena Madureira e membros do comitê anti-covid que ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde na manhã desta segunda-feira (30), definiu que a volta das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino em Sena Madureira está prevista para o dia 13 de setembro.

Durante o encontro, foi acordado que nas escolas localizadas na Zona Urbana, o retorno será apenas para o 4° e 5° Ano, e as aulas serão ministradas de forma híbrida, ou seja, um dia na escola e o outro em casa fazendo atividades, foi definido ainda que as salas de aulas terão apenas 50% de sua capacidade total ocupadas.

Já na zona rural, será do 1° ao 5° ano, dependendo do total de alunos disponíveis em cada escola. Essas e outras medidas estão sendo tomadas para que o retorno seja o mais seguro possível para alunos, professores e demais membros da comunidade escolar.

A reunião contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), do vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, do Promotor de Justiça, Dr. Luís Henrique Rolim, do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, da Secretária Municipal de Administração Adriana Martha, da Assessora Especial do Gabinete da Saúde, Nildete Lira, e representantes do Conselho Municipal de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal, e Vigilância em Saúde do Município.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Altemir Lira, deu mais detalhes do que foi tratado na reunião. “De antemão quero agradecer à todos os membros do comitê anti-covid que estiveram presentes durante a reunião, graças a Deus foi uma conversa muito proveitosa, todos os critérios estão sendo tomados, e garantimos ao membros do comitê que todas as medidas de prevenção serão aplicadas pela nossa pasta, de forma que o retorno seja o mais seguro possível. Já vamos adquirir os medidores de temperatura para todas as salas, e outros itens de prevenção para que os alunos e a comunidade tenham segurança durante as aulas”, frisou.

Na ocasião, o Secretário Municipal de Educação, também destacou que não haverá festividades alusivas à semana da pátria e o Tradicional Desfile de Aniversário da cidade, comemorado no dia 25 de Setembro. “É impossível realizar alguma atividade esse ano, tendo em vista que a semana da pátria é comemorada do dia 01 ao dia 07 de setembro e nesse período ainda não teremos iniciado as aulas presenciais, e claro não haverá alunos para participar. Da mesma forma com relação ao aniversário da cidade, é inviável uma preparação em tempo hábil para que as escolas participem. Pretendemos realizar as festividades somente em 2022 se o nosso Deus permitir, fazendo com que a pandemia seja controlada”, disse Altemir Lira.

