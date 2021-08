Reunião entre Prefeitura e Amac define adequações para a implantação do Programa eSocial em Sena Madureira

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (09), Secretários Municipais das mais diversas pastas se reuniram com Representantes da Associação de Municípios do Acre (AMAC) para alinhar ações visando a implantação do Programa eSocial no sistema da Prefeitura de Sena Madureira.

O eSocial é um projeto do Governo Federal criado no ano de 2014, que busca digitalizar e unificar os envios das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, sendo obrigatória a adesão do referido programa por parte das empresas particulares e públicas.

Presente na Reunião, a Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, deu mais detalhes do que foi abordado. “Todos os municípios do Brasil, bem como todo os órgãos públicos e privados terão que aderir à esse programa, e o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) já se antecipando a isso, solicitou que a Amac viesse ao nosso município com seus profissionais, contadores, setor jurídico, e seu Secretário Executivo explicar à nossa equipe de Secretariados como funciona o eSocial, tendo em vista que houve modificações e a gente precisa se adequar”, destacou.

A contadora da Amac, Elizângela Moraes, também falou sobre a agenda. “A Prefeitura vai ter que fazer essa atualização, recadastrando os funcionários e encaminhar as informações mensalmente para a receita federal, seja admissão, demissão ou casos de afastamento por doenças. E ainda informações referentes a folha de pagamento. O objetivo da Receita Federal é entregar esses dados á órgãos como a Caixa Econômica e Ministério do Trabalho, de forma que essa integração entre eles tenham uma unificação no tocante as informações dos funcionários de todos os setores”, pontuou.

A reunião ocorreu no auditório da UFAC, e contou com a presença dos Secretários Municipais Franquiley Dias (Controle Interno) Adriana Martha (Administração), Jeocundo Assis (SEMSUR), Juza Bispo (Meio Ambiente), Nildete Lira (Saúde), Cláudia Teles (Planejamento), Ecinario Carvalho (Desenvolvimento Rural), do chefe do setor de Recursos Humanos da prefeitura, Jerffeson Cavalcante, e demais servidores administrativos do Poder Público Municipal.

Fotos: Lucas Costa – Ascom