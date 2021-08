Representantes das secretarias de Educação e Saúde de Sena Madureira se reúnem para tratar sobre retorno das aulas presenciais em setembro

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (23) ocorreu uma reunião entre o vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, o Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, a Subsecretária de Educação, Sheilene Araújo, o Gerente de Ensino, Alcimar Gomes, o Chefe da Vigilância Sanitária Municipal, Dr. Rodrigo Bortolan, e a Assessora Especial de Gabinete da Saúde, Nildete Lira, para tratar sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino, com previsão de início para o mês de setembro.

Na ocasião, os representantes alinharam ações que serão executadas para que a retomada seja de forma segura, para alunos, professores e toda a comunidade escolar. De acordo com Gilberto Lira, o próximo passo será manter uma reunião com o Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19, para apresentar o plano de retorno seguro às aulas. O vice-prefeito ainda declarou que é imprescindível que todos os funcionários das escolas municipais sejam vacinados, bem como todos os alunos com idade a partir dos 12 anos. Pois só será permitido trabalhar dentro das dependências das unidades de ensino, os servidores que apresentarem o comprovante de vacinação.

O Secretário de Educação, Altemir Lira, salientou que haverá uma capacitação para os servidores da pasta, com o intuito de preparar os Profissionais para receber os alunos. “Todo o pessoal que vai trabalhar nas escolas, desde o porteiro aos professores serão capacitados para saber como lidar com os alunos dentro do ambiente escolar, nesse momento em que ainda estamos enfrentando a pandemia”, destacou.

A reunião com o Comitê também definirá a quantidade de alunos em sala de aula, uma outra possibilidade levantada pelos representantes é que as aulas também podem ser realizadas de forma híbrida. Que é uma metodologia de ensino que combina a aprendizagem presencial e remota, ou seja, um dia na escola e o outro em casa, através de aulas onlines.

Fotos: Ricardo Amaral.