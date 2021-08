Renato Gaúcho se vê em Gabigol e brinca com o atacante do Flamengo: “Seria meu banco”

- Publicidade-

Técnico explica a rápida evolução do time e o carinho a Michael, exalta quarteto ofensivo e relembra relação de amor e ódio com a torcida rubro-negra

Um mês de trabalho, nove jogos, oito vitórias, 29 gols marcados e apenas oito sofridos. Claro que ainda é cedo para avaliar, mas esses são números que refletem o melhor início de um técnico na história do Flamengo. Assim, Renato Gaúcho vai reconquistando a torcida rubro-negra. Pois o mesmo ídolo, que foi importante em títulos nas décadas de 1980 e 1990 dentro de campo, também cruzou o caminho do clube estando do lado adversário, tanto como jogador quanto treinador. E deixou feridas. Como esquecer do gol de barriga em 1995? E da rivalidade com o Grêmio em 2019? Mas agora Renato e Flamengo voltaram ao mesmo barco. Que por sinal, está de vento em popa.

Por quase 40 minutos, o técnico concedeu entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular. Um bate-papo virtual, ainda por conta da pandemia, mas não menos espontâneo e divertido. Renato falou sério sobre o começo no Flamengo e explicou o porquê da rápida subida de produção do time. Também brincou, principalmente com Gabigol e Michael. Entre outros assuntos.

Neste domingo, Renato Gaúcho fará seu décimo jogo à frente do Flamengo. Será contra o Sport, às 16h, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo da TV Globo. E por falar em Sport, outro assunto que não poderia ficar fora é a polêmica Copa União de 1987.