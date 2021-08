Recém-nascido de 3 dias sobrevive a acidente que matou a mãe e mais 4: ‘Conseguimos achá-lo através do choro’, diz bombeiro

“NÓS CHEGAMOS AO LOCAL E CONSTATAMOS OS QUATRO ÓBITOS NO CARRO E NÃO VIMOS O BEBÊ. EM SEGUIDA, CONSEGUIMOS RETIRAR COM VIDA O PASSAGEIRO DO OUTRO VEÍCULO. JÁ ESTÁVAMOS FELIZES POR ISSO QUANDO VEIO À SURPRESA. OS COLEGAS ESCUTARAM O CHORO DA CRIANÇA E AO VOLTARMOS PARA AVERIGUAR, ENCONTRAMOS O BEBÊ NO ASSOALHO DO VEÍCULO DEBAIXO DOS CORPOS. ELE ESTAVA BEM ESCONDIDO E CONSEGUIMOS ACHÁ-LO ATRAVÉS DO CHORO. A GENTE REALMENTE NÃO ESPERAVA E FOI UMA ALEGRIA E EMOÇÃO PARA TODO MUNDO, RESGATAR ESSA CRIANÇA ILESA. OS DOIS CARROS FICARAM DESTRUÍDOS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM FERIMENTO NO RECÉM-NASCIDO”, CONTOU O SARGENTO LAYON FREITAS PEREIRA.