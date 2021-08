Real Madrid desiste de negociação com o PSG por Mbappé, diz portal

- Publicidade-

A um dia do fechamento da janela de transferências, a imprensa europeia noticia um possível fim da novela Mbappé-Real Madrid. E com um final, pelo menos por enquanto, infeliz para o clube espanhol. De acordo com o portal francês RMC Sport, dirigentes merengues desistiram da negociação pelo jogador.

O Real havia oferecido 170 milhões de euros, mais 10 milhões em variáveis (R$ 1,1 bilhão, no total) para contar com o atacante de 22 anos. O PSG, no entanto, pediu 200 milhões de euros, ou os 180 milhões mais um jogador. As condições são consideradas inviáveis para o clube espanhol, apesar de uma reviravolta não estar totalmente descartada.

Mbappé, que não esconde o desejo de se transferir, pediu para que o Paris Saint-Germain reconsiderasse, mas não obteve sucesso. Em entrevista depois da vitória por 2 a 0 sobre o Reims, o técnico Mauricio Pochettino deu indícios de que contará com o jogador para a temporada.

O atual vínculo de Mbappé com o PSG vai até junho do ano que vem, e ele já manifestou que não pretende renovar. No início de 2022 já poderá assinar pré-contrato com o Real Madrid, deixando o atual clube de graça.

A resistência da equipe parisiense se dá também pela dificuldade e pouco tempo para encontrar um substituto. Haaland e Richarlison foram especulados como nomes prováveis, mas nenhuma negociação evoluiu.