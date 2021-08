Rapaz tenta fugir de delegacia pelo forro logo após ser preso, mas é capturado

- Publicidade-

Um rapaz de 26 anos, que tinha acabado de ser preso na noite desta quinta-feira (12) e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, em Campo Grande, tentou fugir do local no momento em que os policiais realizavam o flagrante do furto de uma motocicleta.

Levado para a sala separada, onde ele aguardava a coleta de impressões digitais e assinaria os documentos de formalização da prisão, o rapaz teve acesso forro de gesso. Ele então quebrou e tentou a fuga, porém, assim que ouviram o barulho, os policiais plantonistas o impediram.

O que chamou a atenção, ainda conforme os policiais, é que o preso teve dificuldade para descer e ficou com medo do forro de gesso quebrar, utilizando uma escada para facilitar a retirada do preso, o qual desceu sem maiores problemas.

Agora, além da tentativa de furto, ele também vai responder por dano qualificado ao patrimônio público. Houve o pedido de prisão preventiva do rapaz e, nesta sexta-feira (13), ele deve passar por audiência de custódia.

De acordo com o delegado João Eduardo Davanço, o crime não prejudicou o atendimento na delegacia e os estragos devem ser consertados durante esta manhã(13).