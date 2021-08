Radares voltam a ser instalados nas rodovias federais do Acre

- Publicidade-

Nesta sexta-feira, 13, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit), Carlos Moraes revelou que os radares serão instalados no Acre

Moraes contou que não se trata das vias públicas estaduais, mas sim na rodovia federal. O local será próximo ao Correntão, na região do Segundo Distrito.

O motivo da volta do radar é em razão do aumenta de acidentes elevados na área. O superintendente contou ainda que a iniciativa é do governo federal.