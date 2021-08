Quer morar em Portugal? empresa oferece salário de R$ 18 mil; acreanos podem concorrer

- Publicidade-

Tem vontade de morar e trabalhar fora do Brasil? Há muitas vagas de emprego home office para profissionais da área de Tecnologia da Informação que tenham o ensino médio, técnico e superior. As oportunidade foram abertas pela Altio para atender novos clientes na União Européia. Candidatos de todo o Brasil podem concorrer às vagas e a empresa oferece remuneração acima da média de mercado, chegando a R$ 18 mil!

As vagas de emprego abertas pela Altio Tecnologia são para o cargo de desenvolvedor Salesforce, e abrange diversos níveis de experiência – júnior, pleno, sênior, especialista, arquiteto e analistas funcionais. Os novos colaboradores, que inicialmente trabalharão no Brasil, terão também a oportunidade de mudar para Portugal com toda a família após seis meses de contratação.

Confira abaixo os requisitos e como concorrer às vagas de emprego e tenha a chance de morar e trabalhar em Portugal

DESENVOLVEDOR SALESFORCE

O regime de trabalho é PJ (Pessoa Jurídica), com 8 hora diárias em modelo home office e horário flexível. Para a mudança de país é necessário ser efetivado e, segundo a empresa, toda a tramitação opera dentro da legislação e com o apoio da companhia.

O participante precisará passar por testes interativos e culturais para identificação do perfil com a empresa e, se aprovado, avança para outras fases mais técnicas. A vaga também é destinada para pessoas com deficiência.

Para se candidatar também são exigidas algumas qualificações e experiência em desenvolvimento com plataforma Salesforce (Flow, Triggers, Apex, LWC, Aura, Rest APIs), experiência de 1 a 12 anos em Salesforce (análise funcional, desenvolvimento, arquitetura de soluções etc.), além de inglês (do básico ao fluente).

Inscrição: O processo seletivo acontecerá de forma virtual através da plataforma Taqe, especializada em recrutamento e seleção digital, cujo site você pode acessar clicando aqui ou no nome do cargo.

Confira outras oportunidades home office abertas pela empresa:

Analista de backoffice

Estagiário de Ensino Superior (Publicidade e Propaganda / Marketing)

Analista de Atendimento Híbrido

Analista de atendimento – Central de relacionamento com o cliente

Estagiário de Ensino Superior

Analista Comercial

Back office – Atendimento ao Corretor

Back office – Seguros

Estagiário de TI- Dot net

Inscrição: Interessados em concorrer às vagas de emprego e estágio acima podem clicar neste link