Que gafe! Ana Maria Braga pergunta sobre marido de Simaria sem saber que casamento o acabou

Ana Maria Braga recebeu Simone e Simaria no Mais Você desta sexta-feira (20). As coleguinhas tomaram café da manhã com a apresentadora ao vivo e Ana Maria cometeu uma gafe ao falar sobre a vida pessoal das duas. “Vocês estão casadas há bastante tempo”, afirmou Ana Maria.

O comentário não teria nada de anormal não fosse o fato de que Simaria anunciou o fim do casamento na segunda-feira. Nas redes sociais, ela postou uma “foto rasgada” em que aparece ao lado do agora ex-marido, o espanhol Vicente Escrig, e disse que o relacionamento de 14 anos havia chegado ao fim.

Ana Maria Braga, pelo jeito, não sabia disso e cometeu a gafe de comentar sobre o casamento. Simaria ficou com cara de surpresa e preferiu falar sobre os filhos. Giovanna, a mais velha, tem 11 anos. Pawel tem apenas seis. Os dois são frutos do relacionamento com Vicente.

QUE SEXTA MARAVILHOSA COM @SIMONEESIMARIA NO #MAISVOCÊ COM DIREITO A SURPRESA DE FÃS E TUDO! 💜💗 SES NO MAIS VOCE PIC.TWITTER.COM/SW8BN2XV10 — MAIS VOCÊ (@MAISVOCE) AUGUST 20, 2021

Gafe de Ana Maria vira assunto nas redes sociais

A gafe cometida por Ana Maria Braga foi bastante comentada nas redes sociais. Depois de a apresentadora falar sobre o tempo de casamento de Simone, com Kaká Diniz, e de Simaria, com Vicente Escrig, o programa exibiu fotos de Simaria ao lado dos filhos. O ex-marido não apareceu nas imagens.

GENTE, A ANA MARIA BRAGA NÃO TÁ SABENDO QUE A SIMARIA SEPAROU DO MARIDO NÃO? #MAISVOCÊ — ANA ÉRIKA (@ANAERIKAMD) AUGUST 20, 2021

A julgar pelas fotos, Ana Maria não fez o dever de casa com a produção do programa e não ficou sabendo da separação de Simaria e Vicente.“A Ana maria sempre dando gafe com as coleguinhas. Acabou de perguntar pra Simaria do marido dela. PS: ela anunciou essa semana que eles terminaram”, comentou uma telespectadores do programa da Globo.