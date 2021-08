Quatro pessoas ficam gravemente feridas após motos colidirem de frente em Rio Branco

- Publicidade-

Suelen Costeiro da Silva, 32 anos, Helonize costeiro da Silva, 25, Adelson Pontes Rosa, 38, e Nildos Linhares da Silveira, 44, acabaram feridos após uma colisão frontal entre as duas motocicletas no final da tarde deste domingo (22), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, as duas motocicletas trafegavam em sentido contrário, quando colidiram de frente. Ainda segundo as informações de populares, um dos pilotos estava em alta velocidade e outro vinha fazendo manobra arriscada conhecida como “zigue-zague” na pista.

No impacto, os motociclistas foram arremessados contra o asfalto e bateram as cabeças, ficando desacordados e outros lúcidos, mas muito machucados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou três ambulâncias e uma motolância para o local, sendo uma básica e duas avançadas. Após um trabalho muito rápido e intenso, as quatro vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave, sendo que foi necessário entubar a vítima identificada como Adelson, pois seu quadro clínico é considerado gravíssimo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram removidas por um guincho.