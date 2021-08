Quase 50 mil acreanos ainda não tomaram a 1ª dose da vacina

- Publicidade-

Quase 50 mil acreanos, ou 8,59% da população, ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. O número foi divulgado nesta quarta-feira (18) pela secretária de Saúde, Paula Mariano, ao comemorar que 100% das cidades já vacinam jovens de 12 anos no Acre.

“O nosso estado encontra-se em grande avanço na imunização da população. Atualmente, apenas 8,59% da população, que corresponde a cerca de 49.946 pessoas, ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, disse Paula.

Com a primeira dose em dia, é necessário ficar atento ao período para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, pois só assim o esquema vacinal do indivíduo estará completo, propiciando mais segurança contra a doença.

As equipes de imunização do Estado encontram-se nos municípios, realizando a Caravana da Vacinação, que disponibiliza primeiras e segundas doses. Além disso, o programa Saúde Itinerante também realiza a aplicação da vacina contra o coronavírus.

O sistema de saúde pública reforça recomendação dos cuidados sanitários, distanciamento social e uso de máscara.