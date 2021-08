Quadril de homem é jogado em meio fio na Zona Leste de Manaus; Veja vídeo

- Publicidade-

Durante a manhã desta quarta-feira (18/08), o quadril de um homem foi encontrado jogado dentro de um saco no meio-fio da Av. Grande Circular , bairro São José 3, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 8h30, equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada com a informação de um saco com partes de um corpo humano.

“O cheiro era muito forte e na hora que um homem foi atravessar, ele pensou que fosse um cachorro morto, aí ele abriu, quando viu carne humana ele gritou, chamou a atenção de todo mundo, e muitas pessoas abriram e filmaram , fizeram fotos, Deus me livre’, relatou uma senhora que não quis se identificar.

Com a chegada da perícia criminal, foi confirmado que eram partes de membro inferior do corpo humano, região da pélvis (quadril) e ainda as coxas, de sexo masculino, o saco utilizado foi de fibra, juntamente com um saco escuro utilizado para condicionar lixo comum.

O membro foi removido ao Instituto Médico legal (IML), exames serão feitos, a perícia será mais detalhada e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeo clicando aqui