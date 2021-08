Pyong Lee e Sammy Lee viajam juntos para retiro espiritual

- Publicidade-

De acordo fontes exclusivas do EM OFF, Sammy Lee e Pyong Lee estão no retiro cristão para buscar mais do divino e também reafirmar os laços como casal. Os dois se separaram recentemente após a acusação de suposta traição. Um detalhe curioso é que na Estância Paraíso, é proibido usar tecnologia, mesmo assim a blogueira continuou fazendo Stories por meio do Instagram.

Em uma postagem nos Stories, Sammy Lee confirmou a presença no retiro evangélico e revelou que vai ficar 6 dias sem o celular: “Vai ser um tempo de auto conhecimento e aproximação com Deus. É oficial! Hoje entrego meu celular e fico sem ele até domingo. Espero voltar renovada e com muitas coisas novas para passar pra vocês”.