Público acima dos 12 anos pode tomar a vacina contra a Covid-19 até meio dia deste sábado (28)

Para se vacinar, o adolescente precisa ir acompanhado dos pais ou responsável com documento de identidade ou o cartão do SUS em mãos.

O secretário municipal de Saúde, Frank Lima, confirmou que neste sábado também é realizado um mutirão de atendimentos médicos e vacinação em uma comunidade chamada Passagem, que fica na cabeceira do Riozinho do Rola, na divisa de Rio Branco com Sena Madureira, interior do Acre.