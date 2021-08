PSDB e Kinpara decidem apoiar candidatura de Gladson Cameli

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 17, o professor Minoru Kinpara deve continuar no PSDB, sigla pela qual concorreu ao cargo de prefeito de Rio Branco nas eleições passadas, e apoiar a reeleição de Gladson Cameli.

Durante a visita de Minoru, sua esposa, Degmar Kinpara, e o presidente do PSDB no Acre, Manoel Pedro, garantiram o apoio ao governador no Palácio Rio Branco.

“O PSDB é base do governo. Nós estamos no PSDB. Portanto seria incoerência estar no governo e apoiar o candidato que o partido não apoiar. O PSDB”, disse.