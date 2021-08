Promotores de eventos reclamam de preços abusivos cobrados pelo governo para emitir licenças de festas no Acre

- Publicidade-

A classe de promotores de eventos, procurou a nossa reportagem para denunciar os preços abusivos que o Governo do Acre está cobrando ao emitir a licença para a Realização de festas dançantes no Estado.

De acordo com um profissional da área, que preferiu não se identificar, como se não bastasse a classe ser uma das mais afetadas pela paralisação por conta da Pandemia de covid-19, ainda tem que lidar com preços altos para a retomada das atividades.

Ele destacou que antes do período pandêmico, o valor médio para obter uma licença era em torno de 72 reais, já na atualidade o valor varia entre 250 à 800 reais. Bem acima do orçamento que muitos profissionais dispõe.

“Queremos que o Governo reveja esse critério, e baixe o valor para que possamos trabalhar com tranquilidade, fomos umas classes mais afetadas pela pandemia, e no momento que podemos retomar as atividades somos obrigados a pagar esse preço fora da realidade. Em todos os eventos fazemos questão de tomar todas as medidas sanitárias para se adequar às normas, somos trabalhadores e é através dessa profissão que levamos o sustento para nossas famílias”, declarou o profissional.