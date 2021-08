Programa Saúde na Comunidade atende população da zona rural em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, realizou nesta sexta-feira, 27, o atendimento do programa Saúde na Comunidade no ramal do Caracas. O programa atende às comunidades de difícil acesso, levando serviços de saúde por meio de unidade móvel.

No local foram realizados 82 atendimentos médicos, 33 atendimentos odontológicos, testes rápidos de hepatites virais, sífilis e HIV, vacinação de rotina e contra a COVID, agendamento de exames laboratoriais, exame de malária e dispensa de medicamentos mediante receita.

“Pra mim esse é um dos melhores programas. Ainda não tínhamos o atendimento, pedimos a ele e fomos atendidos, porque é muito difícil para gente ir para Santa Luzia ou Lagoinha. É uma necessidade das pessoas” disse José Sandro da Silva, o Deja, presidente do ramal dos Caracas.

Para a moradora Maria de Nazaré de Castro, a oferta dos serviços de saúde proporcionam maior comodidade para população é uma economia no deslocamento.

“Consegui a ficha, vou me consultar e já vou fazer o exame”, disse a moradora.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, acompanhou os atendimentos e parabenizou a gestão municipal pela iniciativa.

“A Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão de parabéns. Nunca tinha visto isso. Agradeço porque é difícil as pessoas que tem poucas condições irem até a cidade, isso é um diferencial na saúde. Agradeço também ao secretário Agnaldo e sua equipe que tem todo o apoio da gestão do prefeito Zequinha”, disse o presidente da Aleac Nicolau Jr.

“As pessoas precisam ter esse direito. Todas as sextas vamos fazer um atendimento específico numa comunidade rural. É mais fácil chegarmos com nossa equipe do que eles irem até um posto. Isso vai ser contínuo ao longo dos 4 anos, vamos levar todo final de semana a um local diferente como forma de valorizar as pessoas da zona rural” disse o Prefeito Zequinha.