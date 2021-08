‘Profeta do CV’ é preso com 23 kg de maconha, munições de fuzil e dinheiro em Rio Branco

- Publicidade-

O traficante Isaías Pereira da Silva, 44 anos, vulgo “Profeta” da facção Comando Vermelho, foi preso acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, no final da tarde desta quarta-feira (18), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima dando conta de que uma residência no bairro Preventório estava funcionando uma boca de fumo, e havia chegado uma grande quantidade de drogas no local.

De posse da informação, a guarnição foi até o local denunciado e acabou encontrando “Profeta” em uma cadeira de balanço. Ao ver os PMs, ele tentou correr, mas acabou caindo no cerco policial. Na revista pessoal, foram encontrados 250 gramas de cocaína e 12 munições de fuzil calibre 762 e 3 munições calibre 44, próximo ao acusado.

Ao continuar com as buscas, os militares da Força Tática acabaram pedindo apoio da CPcães do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Policiais Penais, para ajudar encontrar o restante das drogas. Os cachorros fizeram uma varredura dentro da casa e nada foi encontrado, já em um barranco foram encontrados enterrados 23 kg de maconha e 500 gramas de oxidado de cocaína. Foi apreendido também 1 balança de precisão; 220g de barrilha, 01 recipiente de solução de bateria; 1 vaso plástico com tampa vermelha, material para embalo dos entorpecentes e uma quantia de R$ 100,00 oriundo das vendas das drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Profeta, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e a munições para a tomada das medidas cabíveis.