Professor de matemática do interior do Acre lança livro de poesias na capital

O professor de matemática Ueliton Freire que reside no município de Jordão interior do Estado do Acre, deu uma pausa nos números para se dedicar a literatura, um sonho que tinha ainda na infância. De origem humilde o então escritor dá start na literatura com o seu primeiro livro: Momentos Poéticos, o livro trás momentos, sentimentos vividos e sonhos ainda a serem realizados, unindo a imaginação e realidade. Ele é radicado em Tarauacá e lançou a obra, em primeira mão, na capital Rio Branco.

O evento aconteceu na última segunda-feira (23). O lançamento contou com o apoio de colegas escritores da Sociedade literária Acreana, que abraçou o projeto do livro do escritor. Ueliton revelou que teve inúmeras dificuldades para a realização desse sonho porém, com apoio da família e ajuda de amigos o tão sonhado lançamento do livro aconteceu.

O autor comentou que perdeu recentemente sua mãe, e ele foi infectado com Covid-19 por duas vezes, mesmo assim, uniu forças para concluir seu projeto.

” Acredito que através da literatura as pessoas podem expor seus sentimentos experiências e expectativas, estou muito feliz com essa realização, espero contribuir com minhas poesias e incentivar a outros, como eu,” ressaltou Freire.

Rosângela Fonseca representante da Sociedade literária Acreana (SLA), destaca que o papel da entidade é justamente apoiar principalmente os escritores iniciantes, dando suporte básico e necessário para que trabalhos como do Ueliton Freire chegue até a sociedade.