Procura por vacinação zera estoque da vacina AstraZeneca em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Com mais de 82 mil pessoas vacinadas, o município de Cruzeiro do Sul, segue disponibilizando a segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer nas unidades de saúde da área urbana de Cruzeiro do Sul, como explica o secretário de saúde do município, Agnaldo Lima. “A vacina da Pfizer primeira e segunda dose está disponível em quatro unidades de saúde. No posto do Agricultor, posto da 25 de agosto, posto do Aeroporto Velho e do Cruzeirinho”.

Ainda segunda o secretário a procura pela segunda dose tem aumentado, com isso a vacina da AstraZeneca, já estava em falta nessa quarta-feira,18. “A vacina da AstraZeneca, ⁵teve em todas as unidades de saúde na segunda-feira e na segunda mesmo acabou, na terça-feira, chegou 500 doses mandamos para algumas unidades mas também já acabou. Hoje pela manhã já acionamos novas doses de vacina ao PNI estadual e estamos aguardando”.