Processo seletivo CRT 1ª Região: inscrições prorrogadas

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região anunciou a prorrogação do prazo de inscrição do processo seletivo CRT 1ª Região regido pelo edital nº 01/2021.

Conforme documento publicado pelo Instituto Quadrix, as inscrições poderão ser feitas até o dia 09 de setembro de 2021.

O certame está oferecendo 31 vagas para contratação imediata, além de formar cadastro reserva em outras 364 vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

O CRT 1ª Região abrange os estados do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Vagas do processo seletivo CRT 1ª Região

As oportunidades serão para lotação nas cidades de Brasília – DF, Boa Vista – RR, Campo Grande – MS, Cuiabá – MT, Goiânia – GO, Manaus – AM, Palmas – TO, Porto Velho – RO e Rio Branco – AC. No ato da inscrição, o candidato deve optar pelo local de atuação.

As vagas serão preenchidas nos seguintes cargos:

Assistente Administrativo: para concorrer é preciso ter nível médio completo. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.000,00;

para concorrer é preciso ter nível médio completo. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.000,00; Assistente de Manutenção: os interessados devem ter curso de nível médio e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.000,00;

os interessados devem ter curso de nível médio e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.000,00; Agente de Fiscalização: para concorrer às vagas é preciso ter curso em Técnico Industrial, registro ativo e adimplente no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (Sistema CRT/CFT) e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 3.000,00;

para concorrer às vagas é preciso ter curso em Técnico Industrial, registro ativo e adimplente no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (Sistema CRT/CFT) e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 3.000,00; Assistente de Tecnologia da Informação: é preciso ter curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes. Serão aceitos também cursos de graduação concluídos na área de Tecnologia da Informação. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.200,00;

é preciso ter curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes. Serão aceitos também cursos de graduação concluídos na área de Tecnologia da Informação. O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 2.200,00; Assistente Técnico: para concorrer às vagas é preciso ter curso em Técnico Industrial e registro ativo e adimplente no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (Sistema CRT/CFT). O contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais por salário de R$ 3.000,00.

Benefícios

Além dos salários informados, os contratados terão direito aos seguintes benefícios:

Vale-refeição e/ou vale-alimentação no valor de R$ 900,00 por mês;

Vale-transporte, conforme legislação.

Inscrições foram prorrogadas

O prazo de inscrição para o processo seletivo CRT 1ª Região foi prorrogado e segue até o dia 09 de setembro de 2021. Os interessados deverão acessar a página do processo seletivo, junto ao Instituto Quadrix, e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja concorrer.

Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 58,00 para cargos de nível médio e R$ 65,00 para os demais cargos.

Apesar do prazo de inscrição ter sido prorrogado, o período de solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição já está encerrado.

Etapas do processo seletivo CRT 1ª Região

Os profissionais inscritos no processo seletivo CRT 1ª Região serão avaliados por meio de provas objetivas, comum a todos os cargos, que estão previstas para serem aplicadas no dia 03 de outubro de 2021.

As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, e serão compostas por 50 questões, distribuídas entre as áreas de conhecimento:

Conhecimentos básicos: 20 questões;

Conhecimentos complementares: 10 questões

Conhecimentos específicos: 20 questões.

Haverá ainda a etapa de avaliação de cursos e experiência profissional para cargos de nível técnico. A pontuação máxima será de 10 pontos.