Problema na Usina da Guascor deixa Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos sem energia elétrica por 12 minutos neste domingo

Foram apenas 12 minutos sem energia elétrica em Cruzeiro do Sul, Mâncio lima e Rodrigues Alves, na manhã deste domingo dia 08 de agosto, mas o suficiente para gerar diversos transtornos.

Por conta da falta de energia, houve queda no sistema de internet e telefone, dentre outras situações.

Em nota, a Energisa informou que uma ocorrência na usina termelétrica de Cruzeiro do Sul sob a responsabilidade da empresa Guascor foi o motivo.

Confira a nora na integra

Nota

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia ocorrida neste domingo em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, às 8h14, e com duração de 12 minutos, foi provocada por uma ocorrência na usina termelétrica de Cruzeiro do Sul sob a responsabilidade da empresa Guascor.

A Energisa está tomando as providências junto à Guascor para que a falha seja corrigida e que sejam adotadas as devidas medidas preventivas. A empresa pede desculpas pelos transtornos causados aos seus clientes.