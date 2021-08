PRF resgata seis aves silvestres em abordagem na BR-317, em Senador Guiomard

- Publicidade-

Em uma ação na manhã desta sexta-feira (27), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgataram seis aves silvestres da espécie Curió que estavam sendo transportadas em uma gaiola sem autorização do IBAMA. O flagrante foi realizado no Km 97, da BR-317, na região do município de Senador Guiomard/AC

Contra o autor da infração foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá na Justiça Criminal por condutas praticadas contra o meio ambiente, previstas no art. 46 da Lei 9.605/98. Ele foi liberado após assinar termo de compromisso de comparecimento em audiência em juízo, quando intimado.

Os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, onde passarão por um processo de reabilitação e depois serão devolvidos à natureza.