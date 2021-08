Presidente da Comunidade Boca do Caeté agradece ao prefeito Mazinho Serafim pela construção da ponte na localidade

- Publicidade-

Bastante feliz em contemplar o início da Construção da Ponte de acesso à comunidade Boca do Caeté, o Presidente da Associação de Moradores da Localidade, o senhor Élson Marques, externou seus agradecimentos ao Prefeito Mazinho Serafim (MDB) por ter um olhar especial para a referida comunidade, e realizar a obra que era um sonho dos moradores locais.

De acordo com o presidente, a ponte foi um compromisso que o gestor municipal assumiu com a comunidade durante a campanha eleitoral no ano de 2020, e como era esperado por ele, a palavra está sendo cumprida.

“É um prazer imenso ver o início dessa obra aqui na boca do Caeté, a gente como presidente sempre busca melhorias para a nossa comunidade, na época da eleição eu convoquei uma reunião e o prefeito nos garantiu que a ponte iria ser construída, e hoje é uma alegria ver a obra acontecendo, algumas pessoas não acreditavam, mas eu sempre acreditei que o prefeito Mazinho iria olhar para a nossa comunidade”, disse Elson Marques.

A ponte medirá 60 metros de extensão, e proporcionará mais agilidade durante a travessia, não só para os moradores da Comunidade Boca do Caeté, como também para os moradores de ramais adjacentes, a previsão de conclusão da obra é para os próximos dois meses. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Sena Madureira, visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes.