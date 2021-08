Prefeitura mantém reunião visando a elaboração do plano de saneamento básico em Sena Madureira

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente se reuniu nesta quarta-feira (04) com representantes das pastas de Administração, Saúde, Controle Interno, SEMSUR, Educação, Planejamento, Produção Rural, com o Representante do Depasa, e com a Chefe do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa, Shirlene Malveza Azevedo, (que participou via videoconferência) para alinhar ações visando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico no município.

Com o referido plano, Sena Madureira ficará apta a angariar recursos para investir nas mais diversas áreas, como infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e ainda em políticas ambientais dentro do próprio município.

De acordo com gestor da Secretaria de Meio Ambiente, Juza Bispo, o Plano de Saneamento Básico é de suma importância, tendo em vista que o município terá totais condições de receber os investimentos necessários para realizar ações que beneficiem os moradores nas mais diversas demandas. Ele ainda destacou que isso evidencia o compromisso da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB) com essas pautas.

“Todos os municípios tem que ter seu plano de Saneamento Básico, para garantir que haja recursos futuramente nesta área, por isso nos reunimos aqui com representantes de vários órgãos e Secretarias para que Sena Madureira possa se alinhar e elaborar esse plano o mais breve possível. É um trabalho sério, que eu me sinto feliz em está a frente da pasta de Meio Ambiente, dando minha contribuição nesse avanço importante. Destaco que o plano também servirá para que possamos implantar o nosso tão aguardado Aterro Sanitário, que deverá ser anunciado nos próximos dias pelo Prefeito Mazinho. Foi uma reunião produtiva, desde já, quero agradecer a presença de todos”, pontuou Juza Bispo.

Também estiveram presentes durante a reunião, os Secretários Municipais, Franquiley Dias (Controle Interno), Adriana Martha (Administração), a Coordenadora da Atenção Básica, Jaksamea Celestino, o Chefe da Vigilância Sanitária Municipal, Dr. Rodrigo Bortolan, e representantes das Secretarias de Educação, SEMSUR, Planejamento, Produção e Depasa.