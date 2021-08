Prefeitura e Governo do estado firmam parceria para a execução de obras de infraestrutura nas ruas de Sena Madureira

- Publicidade-

O Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o gestor da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, cumpriram uma extensa agenda em Sena Madureira durante esta terça-feira (17). Na pauta, a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a execução de obras de Revitalização da malha viária do município.

Nesta primeira etapa, a parceria está contemplando um trecho da Avenida Avelino Chaves com pavimentação com Micro-Revestimento, localizado entre a esquina com a Avenida Brasil, ao cruzamento com a Avenida Guanabara. Além disso, a Rua Sargento Souza, localizada no centro da cidade, também receberá pavimentação Asfáltica.

O convênio também está beneficiando os moradores do Bairro Jardim Primavera, mais precisamente quem reside nas Ruas Didi Moisés, Benjamin Constant e Manoel Firmino Matos. Enquanto a Prefeitura está cuidando dos serviços de Base, SubBase e Drenagem com implantação de Manillhas, o Governo do Estado ficará a cargo do Recapeamento Asfáltico.

O Prefeito Mazinho Serafim, destacou a importância dessa parceria, para a população senamadureirense. “A Prefeitura sempre está disposta a firmar parcerias que visam melhorar a vida do nosso povo, quero agradecer ao Governo do Estado, em nome do Governador Gladson Cameli por olhar para Sena Madureira e vir nos ajudar a reconstruir nossas Ruas. O Cirleudo é a pessoa certa para conduzir esse convênio, pois ele é filho da terra, conhece os problemas de Sena e é muito competente no que faz”.

“Externo minha gratidão ao Governador Gladson Cameli, pelo que está fazendo pela nossa cidade, o caminho é esse, o Acre é um todo, e Sena Madureira faz parte do Estado. Temos que deixar questões politicas de lado, como prefeito eu externo meus agradecimentos ao Governador por ter essa sensibilidade com o nosso povo e por ter enviado o Cirleudo aqui para firmarmos essa parceria, quem ganha com isso é a nossa população”, destacou.

O gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, salientou que veio ao município em nome do Governador Gladson Cameli, para firmar essa parceria com a gestão municipal. “O Governador solicitou que viéssemos em Sena Madureira para sentar com o prefeito Mazinho e conhecer as necessidades do município, e assim juntar forças para trazer benefícios aos moradores. Sabemos que o Mazinho é um prefeito trabalhador, e a população é que vai ganhar com essa parceria. Como filho de Sena Madureira, é uma satisfação está aqui e anunciar essas obras em parceria com a prefeitura. Essa união tem como objetivo melhorar a vida dos munícipes”, frisou o Secretário.

Também estiveram presentes durante a agenda, os Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB), os Secretários Municipais, Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Daniel Herculano (Cidadania), Édson Cameli, (Obras) e a equipe de engenheiros da Seinfra.

Fotos: Ricardo Amaral.