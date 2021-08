Prefeitura de Sena Madureira realiza XII Conferência Municipal de Assistência Social

- Publicidade-

Com o tema “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado com Financiamento Público para enfrentar as Desigualdades e Garantir Proteção Social”, a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social realizou a Décima Segunda edição da Conferência Municipal de Assistência Social, no Templo da Primeira Igreja Batista do Bosque (Pibb) durante esta quarta-feira (18).

Durante todo o dia, foram ministradas palestras, e debates referentes ao tema. De acordo com o Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, a realização da conferência visa planejar e debater estratégias para ofertar melhorias à população do município.

Daniel ainda acrescentou.”de 04 em 04 anos se faz necessário realizar essa conferência para poder contribuir com os trabalhos da Assistência Social na cidade. Tendo em vista que a Assistência Social não é somente doar sacolão, troca de gás, auxílio funeral, mas também é ofertar cursos, treinamentos, políticas públicas para o cidadão, e a promoção de políticas sociais para que a população viva melhor e é exatamente isso que tratamos aqui”, frisou o Secretário.

A Assessora Técnica da SEMCIAS, Cláudia De Paoli, fez uma avaliação positiva sobre o evento. “Foi uma conferência bem participativa, tivemos debates e muitas propostas. Onde destaco a proposta do eixo 02 que que trata de criar uma lei municipal e estadual que define um percentual mínimo destinado do orçamento geral para à política de Assistência Social, é essencial para que essa política de Assistência Social possa ter as condições mínimas de funcionamento”, frisou.

A conferência contou com a presença da integrante do Conselho Estadual de Assistência Social, Regiani Cristina, que inclusive foi a Conferêncista. A cerimônia de abertura foi abrilhantada pela apresentação da Banda Municipal Antônio Carlos Pereira, e pela execução do hino de Sena Madureira, interpretado pelo pastor e cantor Deyson dos Santos.

O evento também contou com a presença do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Emanuel Araújo, da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, do Comandante do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira, Gustavo Marinho, da Subsecretária de Educação, Sheilene Araújo, dos Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), de Representantes do SUAS, e a comunidade em geral.

Durante a conferência foram escolhidas quatro pessoas para representar o município na Conferência Estadual prevista para ocorrer em Outubro, bem como foram aprovadas propostas que serão apresentadas no evento que acontecerá em Rio Branco.

Fotos: Lucas Costa – Ascom