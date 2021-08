Prefeitura de Sena Madureira promove roda de conversa e café da manhã para crianças e gestantes cadastradas no programa Criança Feliz

- Publicidade-

Na manhã desta sexta-feira (13), a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, através do Programa “Criança Feliz”, promoveu uma roda de conversa e café da manhã para as crianças e as gestantes cadastradas no referido programa. O evento contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e do Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano.

A ação faz parte de uma série de atividades que serão realizadas neste mês de Agosto, considerado o mês da primeira infância. Durante esse período, serão ministradas palestras, com orientações a serem tomadas pelas mães durante e após a gestação.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Daniel Herculano destacou a importância dessa ação. “Estamos iniciando as atividades em alusão ao mês da primeira infância, essa é a forma de trabalho da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB), sempre levando comodidade para os usuários aqui da nossa Secretaria, vamos realizar ações durante o mês inteiro, e esperamos que a população participe”, pontuou.

A Coordenadora do Programa Criança Feliz, Regiane Costa, deu mais detalhes sobre as atividades que pretendem realizar em prol das crianças e mães inscritas no programa. “Vamos desenvolver várias ações durante esse mês, dentre elas, uma oficina de reciclagem, tendo em vista que o programa Criança Feliz trabalha com material reciclável, com todas as atividades que são feitas e levadas nas casas das crianças de 0 à 03 anos, para trabalhar a coordenação motora, cognitiva, visão, tato, e assim a gente vai realizando um acompanhando com o intuito de saber se a criança está desenvolvendo”, frisou.

Fotos: Lucas Costa – Ascom