Prefeitura de Sena Madureira oferta atendimentos do Programa Saúde Itinerante aos moradores da Comunidade Providência

Mais uma comunidade Rural de Sena Madureira foi contemplada com a edição do “Programa Saúde Intinerante”, realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. Desta feita, os atendimentos ocorreram neste sábado (14) na Comunidade Providência, localizada no Rio Macauã.

Seguindo uma determinação do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), os moradores receberam vários serviços de saúde, como atendimentos médicos, de enfermagem, vacinação contra a covid-19 e de rotina, atendimentos odontológicos, vacinação para cães e gatos, testes rápidos para covid, sífilis, HIV, HCV, Hepatites B e C, além de atendimentos voltados ao programa Bolsa Família e distribuição de medicamentos mediante prescrição médica.

A Coordenadora da Vigilância em Saúde do Município, enfermeira Wendy Carolina, fez um balanço de mais uma edição do referido programa. “Foi uma ação extremamente produtiva, a comunidade compareceu em peso, e nós conseguimos atender a todos. Graças a Deus foi mais uma etapa realizada com sucesso. Quero agradecer ao Prefeito Mazinho, ao vice-prefeito Gilberto Lira, e a nossa Secretária Nildete Lira por nos dar todo suporte para realizar essas ações em prol dos moradores de áreas rurais. Agradeço também a toda nossa equipe que mais uma vez não mediu esforços em servir a população”, destacou.

Vale destacar que várias comunidades rurais já foram atendidas através do Programa Saúde Intinerante, de acordo com o cronograma, os atendimentos serão realizados em outras localidades ainda durante este verão, demonstrando com clareza o compromisso da gestão do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira em garantir à população rural o acesso à uma saúde de qualidade.

NESTA ETAPA, O BALANÇO DOS ATENDIMENTOS FOI O SEGUINTE:

Consultas Médicas: 80

Vacinação contra a covid: 69

Vacinação em Geral: 15

Atendimentos odontológicos: 21

Bolsa Família: 06

Enfermagem – Testes rápidos gerais: 92

Vacinação antirrábica: 84.