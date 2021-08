Prefeitura de Sena Madureira retoma pavimentação da Rua Olho D’água, bairro Eugênio Areal

- Publicidade-

Objetivando melhorar a trafegabilidade e acabar com os transtornos causados aos moradores, sobretudo no período invernoso, a Prefeitura de Sena Madureira retomou a pavimentação da Rua Olho D’água, localizada no Bairro Eugênio Areal. A obra foi iniciada no ano passado, mas devido a chegada do período chuvoso, foi paralisada, agora no período do verão o trabalho será concluído. A referida via está sendo pavimentada em tijolos, e está recebendo a implantação de meio fios e sarjetas.

A obra é fruto de um recurso adquirido pelo Prefeito Mazinho Serafim (MDB) através do Gabinete da Deputada Federal Jéssica Sales (MDB-AC), considerada por Mazinho uma grande parceira da sua gestão, bem como da população senamadureirense, sendo responsável pela destinação de várias emendas parlamentares que estão sendo investidas em melhorias na cidade.

Por se tratar de uma obra via convênio federal, o trabalho está sendo executado pela empresa “Novo Tempo Eireli” que apresentou a melhor proposta durante o processo de licitação e sagrou-se vencedora, como é comum em obras via recursos federais, a contrapartida da prefeitura foi o trabalho de terraplanagem, através da Secretaria de Obras, gerida pelo Secretário Édson Cameli.

É importante destacar o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, e a Comissão Permanente de Licitação (CPL) lideradas pela Gestora Cláudia Teles e Douglas Araújo, respectivamente, que trataram de todos os trâmites legais, desde à elaboração do projeto ao processo licitatório para que a pavimentação da Rua acima mencionada se tornasse uma realidade.

Fotos: Ricardo Amaral.