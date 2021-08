Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de Reabertura do Ramal Boca do Iaco

- Publicidade-

Seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras, segue intensificando as ações nos ramais do município, objetivando garantir melhores condições de trafegabilidade para o homem do campo escoar suas produções.

À exemplo disso, neste sábado (31) a equipe esteve empenhada no trabalho de Reabertura do Ramal da Boca do Iaco. De acordo com o Coordenador Municipal de Ramais, Fabrício Moreira, o acesso foi garantido até a escola da referida comunidade.

Com mais esse ramal contemplado, a Gestão Municipal dar mais um passo importante com relação ao cronograma de reabertura de Ramais. Com o trabalho iniciado ainda no mês de abril, a Prefeitura já garantiu acesso em mais de 80% dos ramais existentes no município.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Fabrício Moreira destacou o trabalho em prol dos produtores rurais. “Dia após dia estamos avançando e proporcionando tráfego ao homem do campo. Tanto o prefeito Mazinho, como o Secretário Édson Cameli, tem dado condições de trabalho para a nossa equipe. Para dar celeridade às ações, estamos trabalhando de segunda à segunda, e o resultado tem sido satisfatório, pois muitos ramais estão sendo reabertos com antecedência, se comparado ao ano passado. A demanda é grande, mas vamos conseguir contemplar todos os moradores da zona rural”, disse o Coordenador.

Veja o Vídeo: