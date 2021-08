Prefeitura de Sena Madureira realiza primeira edição do projeto “Cine e Pipoca na Comunidade”

- Publicidade-

Fotos: Lucas Costa – Ascom

Com intuito de levar alegria e entretenimento às crianças carentes do município, a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS), realizou na noite de ontem, quarta-feira (25) a primeira edição do projeto “Cine e Pipoca na Comunidade”.

O primeiro bairro contemplado foi o Ana Vieira, a ação ocorreu no Templo da Igreja Assembléia de Deus situado no referido bairro e contou com a presença de várias crianças que entre uma cena e outra do filme infantil, degustavam uma saborosa pipoca com refrigerante.

Idealizador do projeto, o gestor da SEMCIAS, Daniel Herculano falou sobre a primeira edição. “Não há alegria maior do que a gente ver a satisfação e o sorriso no rosto das crianças. Isso preenche o nosso coração e nos motiva a continuar com esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa pasta. O diferencial da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB), é levar a Secretaria para dentro das comunidades e está mais perto das pessoas. Isso é uma coisa simples para quem é adulto, mas é muito importante para quem é criança”, destacou.

A Coordenadora Geral da Assistência Social, Elane Pessoa também falou sobre o projeto. “Quem conhece o Secretário Daniel Herculano, sabe que ele gosta de inovar, então ele idealizou a realização desse projeto que tem sido um sucesso, principalmente para as crianças carentes do nosso município. Nossa equipe se empenha para que tudo ocorra como o planejado, pois sabemos o quanto isso é importante para as crianças e seus familiares”, frisou.

De acordo com o cronograma, outros bairros do município serão contemplados com o projeto. Além disso, há cada 15 dias a equipe realiza a mesma ação no auditório do Centro do Idoso para atender as crianças do bairro Pista.