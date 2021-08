Prefeitura de Sena Madureira realiza etapa do Programa Saúde Itinerante na comunidade Gleba São Jorge

- Publicidade-

Seguindo com os atendimentos do Programa Saúde Itinerante nas Comunidades Rurais de Sena Madureira, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde esteve no último sábado (21) ofertando serviços de saúde aos moradores do Ramal Gleba São Jorge, situado no km 20 da BR 364, sentido Sena/Manoel Urbano.

Durante a edição, foram realizados vários atendimentos de Saúde, como consultas médicas, vacinação contra a covid-19 e de rotina, atendimentos odontológicos, de enfermagem, testes rápidos de sífilis, HIV, Hepatites B e C, HPV, e covid-19, vacinação antirrábica, atendimentos voltados ao programa Bolsa e distribuição de medicamentos mediante prescrição médica. Como nas etapas anteriores, os moradores da localidade atenderam ao chamado dos profissionais de saúde do município, e compareceram em grande número para receber os atendimentos.

O vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, destacou a realização de mais uma edição deste importante programa. “Graças a Deus realizamos mais uma etapa com sucesso, é gratificante ofertar esses atendimentos aos nossos amigos da zona rural. A recomendação do prefeito Mazinho Serafim é para que outras comunidades sejam atendidas ainda este verão. Quero agradecer a nossa aguerrida equipe de saúde que vem se empenhando todos os dias para a servir à nossa comunidade. O acesso à uma saúde de qualidade é direito de toda a população, e nós enquanto agentes públicos estamos trabalhando para que esse direito seja garantido”, frisou.

CONFIRA O BALANÇO DOS ATENDIMENTOS DESTA EDIÇÃO:

Consultas Médicas: 110

Enfermagem: 30

Vacinação anti-covid: 45

Vacinação em Geral: 27

Testes rápidos gerais: 108

Bolsa Família: 04

Atendimentos Odontológicos: 11

Vacinação antirrábica: 112.