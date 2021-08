Prefeitura de Sena Madureira beneficia Produtores Rurais com serviço de Aradagem

- Publicidade-

O apoio do prefeito Mazinho Serafim (MDB) aos Produtores Rurais de Sena Madureira, não se restringe apenas à Reabertura de Ramais e construção de Pontes, mas também em outras demandas importantes que incentivam a agricultura familiar no vale do Iaco.

A exemplo disso, a gestão municipal através da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural, garante a oferta de serviços de aradagens, com o fito de auxiliar o homem do campo no processo de preparação da terra para a plantação e cultivo dos seus produtos. Durante a manhã desta terça-feira (10) o Representante da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural, Adevaldo Rodrigues o “Dé”, e o Vereador Alípio Gomes (MDB), estiveram no Ramal do km 23, acompanhando a ação.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, “Dé” ressaltou quais os procedimentos a serem tomados caso algum produtor queira o trabalho em sua propriedade. “O produtor precisa se dirigir à nossa Secretaria e realizar um cadastro, deixando nome e número para contato, e nós informaremos a data que ele receberá o serviço. Essa parceria é uma determinação do nosso prefeito Mazinho Serafim, e visa estimular o plantio de milho, banana, café e outros produtos em nosso município. Temos feito esse trabalho há um bom tempo, e os resultados têm sido bastante satisfatórios”, pontuou.

O vereador Alípio Gomes, destacou a importância desse benefício aos produtores rurais do município. “Esse incentivo que a Prefeitura vem dando ao homem do campo, através do prefeito Mazinho Serafim é muito importante. Esse trabalho já vem sendo realizado há alguns anos, não só com relação à aradagem de terra, mas também com relação à açudagem, isso evidencia o olhar especial que essa gestão vem tendo com os nossos amigos agricultores. Fico feliz em ver esse apoio, tendo em vista que isso estimula a produção, e faz com que eles voltem a acreditar na Agricultura familiar, é uma satisfação ser parceiro de uma gestão que incentiva e valoriza o produtor rural”, disse o parlamentar.