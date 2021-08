Prefeitura de Sena Madureira avança com trabalho de construção da Ponte de acesso à comunidade Boca do Caeté

- Publicidade-

A gestão do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) em Sena Madureira se notabilizou pela realização de obras inéditas e de suma importância para os munícipes. Neste corrente ano, a principal obra no município é a construção da Ponte de acesso à comunidade Boca do Caeté, executada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras por meio da equipe de Construção de Pontes.

Aguardada com bastante expectativa pelos moradores da referida comunidade e de ramais adjacentes. A obra avança à passos largos e começa a ganhar forma com a batida dos primeiros tocos. Quem passa local diariamente já percebe que o sonho da comunidade está cada vez mais próximo de se tornar realidade.

De acordo com o Coordenador da equipe de Construção de Pontes, Antônio Andrade (Real), se tudo ocorrer dentro do planejamento, a previsão de conclusão e entrega da obra é para a segunda quinzena do mês de setembro, mês de aniversário da cidade, entre os 20 e 25.

“Graças a Deus e ao empenho da nossa equipe estamos tendo um bom avanço nessa obra importante em nossa cidade. Desde o início do ano, o prefeito salientou que esse é o principal projeto para esse ano, e quem ganha com isso é a nossa comunidade, sobretudo os moradores que residem aqui já região da Boca do Caeté, que terão uma melhoria na hora de atravessar o Rio com destino ao centro, ou vice-versa. Quero agradecer toda a gestão municipal em nomes dos Secretários Municipais, Édson Cameli (Obras) Adriana Martha (Administração) Getulião Saraiva (Finanças) Cláudia Teles (Planejamento) e Jeocundo Assis (SEMSUR) por nos dar o suporte necessário para que essa obra seja concluída o mais breve possível”, destacou.

Real declarou ainda que após a conclusão da obra supracitada, a equipe iniciará a reforma da Ponte que fica localizada sob o Igarapé Cafezal, também fruto de uma determinação do Prefeito Mazinho Serafim, para garantir melhores condições de trafegabilidade para os moradores que passam pelo local diariamente.