Prefeitura de Sena Madureira adere ao Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial

Foto: Lucas Costa – Ascom

Com o intuito de promover políticas públicas de igualdade racial, a conscientização da população e combater a intolerância no tocante ao racismo, gênero, credo religioso e outras formas de preconceito. Pela primeira vez na história do município, a Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, (SEMCIAS) aderiu ao Sistema Nacional de promoção à igualdade racial.

Para dar celeridade ao processo de adesão, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) assinou um decreto criando o “Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial” composto por integrantes de movimentos não governamentais como representantes da juventude, grupos culturais, mulheres negras, e segmentos religiosos, além disso, o Conselho também contará com representantes de órgãos governamentais, como as Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura.

Vale destacar que Sena Madureira é um dos primeiros municípios do Estado à aderir o sistema. O gestor da SEMCIAS, Daniel Herculano, destacou a importância dessa adesão. “A gestão do prefeito Mazinho Serafim sempre dar uma atenção especial à essas causas sociais, e eu enquanto gestor da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, decidi incluir essa política em nosso município, tendo em vista que o Ministério da Cidadania tem avançado no desenvolvimento dessas pautas em todo o Brasil. É uma ação muito importante que será desenvolvida em nosso município”, frisou.

A Assessora Técnica da SEMCIAS, Cláudia De Paoli, também falou sobre a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. “Na semana passada o Secretário Daniel Herculano e eu, participamos do evento em Rio Branco, já encaminhamos uma parte da documentação necessária e Sena Madureira está bem avançada com relação aos demais municípios. Teremos 08 Conselheiros para discutir essa política de inclusão racial em nosso município, visando sua implantação e consequentemente realizar investimentos nessa área. Além disso, também criamos uma coordenação de Diretos Humanos dentro da SEMCIAS, com o objetivo de trabalhar em parceria não só com as unidades de assistências sociais, mas também com as demais Secretarias de interface para que a gente possa implementar todas as políticas de direitos humanos”, destacou.