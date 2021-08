Prefeitura de Sena Madureira garante reabertura dos ramais da Chicória e Manoel de Melo, na região da Gleba São Jorge

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira segue intensificando os trabalhos de Reabertura e melhoramento de Ramais, nesta presente data, a equipe da Secretaria de Obras e da Coordenação Municipal de Ramais está realizando o trabalho nos Ramais da Chicória que dar acesso à comunidade Piedade no Rio Purus, e do Manoel de Melo, ambos localizados na região da Gleba São Jorge.

De acordo com o Coordenador de Ramais, Fabrício Moreira, a ação foi determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) e está tirando dezenas de famílias rurais do isolamento. Ele ainda frisou que o trabalho faz parte do compromisso assumido pela gestão municipal, em dar total assistência aos produtores rurais.

“A nossa equipe não pára, todos os dias as ações na zona rural estão avançando e mais moradores vão sendo beneficiados. Temos poucas máquinas, mas o esforço imprimido pela equipe tem dado celeridade ao trabalho. Chegamos nos Ramais da Chicória e Manoel de Melo, e só vamos retirar o maquinário quando o serviço for concluído. A orientação do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira é para não deixar nenhum morador desassistido”, disse o coordenador.

Vale destacar também o empenho do Secretário de Obras, Édson Cameli nesta demanda, garantindo o suporte necessário para que de fato as máquinas possam chegar nos Ramais. Essa soma de esforços vem resultando em centenas de famílias que residem na área rural sendo beneficiadas com Ramais que garantem boa trafegabilidade.