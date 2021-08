Prefeitura de Sena Madureira e Senac abrem novas inscrições para mais 4 cursos profissionalizantes através do Programa Qualifica Acre

- Publicidade-

Com o fito de garantir a oportunidade de os jovens senamadureirenses se capacitar para o exigente mercado de trabalho. A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com o Senac abriu nesta segunda-feira (09) inscrições para 04 novos cursos profissionalizantes, através do Programa “Qualifica Acre”.

Serão ao todo 120 novas vagas sendo distribuídas da seguinte forma:

Cuidador Infantil – 30 vagas

Operador de Caixa – 30 vagas

Recepcionista – 30 vagas

Operador de Computador – 30 Vagas.

As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 20 deste corrente mês, na Sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada na Rua Virgulino de Alencar, Bairro Pista, ao lado do Ministério do Trabalho.

O Secretário de Cidadania, Daniel Herculano, destacou a oferta dos novos cursos. “É uma satisfação imensa iniciar a semana trazendo essa novidade para a nossa população, serão mais 04 cursos profissionalizantes disponibilizados para os nossos jovens, chegando à um total de 08 cursos em nosso município, através dessa importante parceria que temos com o Senac. Essa é mais uma ação da gestão do prefeito Mazinho Serafim que visa melhorar a vida da nossa comunidade”, disse o Secretário.